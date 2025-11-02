47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul önemli bir yarışa ev sahipliği yaptı...

"Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen 47. İstanbul Maratonu, büyük heyecana sahne oldu.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

ÖZEL, MARATONA KATILDI

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 47. kez gerçekleştiriliyor.

41 BİN 416 KİŞİ KATILDI

Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.

Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.

İLK 10 SIRADA İKİ MİLLİ ATLET

İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet, ilk 10 sırada yer aldı.

Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.

Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.

Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.

KADINLARDA DA KAZANAN BELLİ OLDU

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

Bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyona katılan 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek.

ÖDÜLLER

47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.

42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.

Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.

Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

YOLLAR KAPANDI

47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.