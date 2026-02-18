Benfica - Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu! Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi. Bu nedenle Benfica-Real Madrid maçı, 10 dakika durdu.

Benfica-Real Madrid maçı, Vinicius Junior'ın ırkçılık iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Vinicius, Benfica oyuncusu Prestianni'nin ırkçı davranışlarda bulunduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu. Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi. IRKÇILIK İDDİASI Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti. MOURINHO ARAYA GİRDİ Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.

