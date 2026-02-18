Galatasaray, Levallois Paris Saint Cloud'a şans tanımadı

- Galatasaray, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Levallois Paris Saint Cloud'u 3-2 yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibi ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Başkent Paris'te oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı takım, 24-26, 25-19, 13-25, 25-18 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazandı.
RÖVANŞ BURHAN FELEK'TE
Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.