A Milli takımlarımız bu hafta 3'te 3 yaptı Basketbol, voleybol ve futbolda mücadele eden Milli takımlar tarihi 2 gün yaşadı. Çarşamba günü 12 Dev Adam Sırbistan’ı devirdi ve grubunu lider bitirdi, dün ise Filenin Sultanları ABD’yi geçerek tarihimizde ilk kez yarı finale çıktı ve Bizim Çocuklar, Gürcistan deplasmanında kazandı.

Türk sporunda zafer haftası yaşandı... Bu hafta 2 gün içerisinde 3 farklı branşta 3 maça çıkan Milli Takımlar, 3 kez galibiyete uzandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu son maçında rakibi Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve grubunu namağlup lider bitirdi. İLK ZAFER, BASKETBOLDA SIRBİSTAN'A KARŞI Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaundla öne çıkarken, Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyette önemli rol oynadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarih yazdı. FİLENİN SULTANLARI ABD'Yİ DEVİRDİ Filenin Sultanları böylece tarihinde ilk kez yarı finale yükselirken, Ebrar Karakurt 23 sayıyla yıldızlaştı. Milliler yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son galibiyet futboldan geldi. DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN'I GEÇTİK A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelere 3 puanla başladı. Kerem Aktürkoğlu’nun iki golle yıldızlaştığı maçta, diğer golü Mert Müldür kaydetti. Eshspor Haberleri Lionel Messi'den unutulmaz veda: Milli takımı bırakacağı tarihi açıkladı

