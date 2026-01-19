Olaylı finalde kupaya uzanan Senegal oldu

- Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile karşılaştı ve olaylı bir maç sonrası şampiyon oldu.
- Karşılaşmanın son dakikalarında verilen tartışmalı penaltı sonrasında Senegal sahadan çekildi, fakat kısa süre sonra geri döndü.
- Uzatmada atılan golle Senegal, 1-0 kazanarak kupayı aldı.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya geldi.
Mücadelede büyük olaylar yaşanırken, Senegal önce sahadan çekildi, ardından yeniden oyuna dönerek şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın 90+3’üncü dakikasında Senegal’in attığı golün iptal edilmesi Senegalli oyuncuların tepkisine neden oldu.
PENALTI KRİZE NEDEN OLDU
Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya tepki gösteren Senegal, soyunma odasına gitti.
Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı.
Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü.
Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan faydalanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' dedi.
SENEGAL UZATMALARDA ŞAMPİYON
Uzatma dakikalarında Pape Gueye, 94. dakikada muhteşem bir golle Senegal'e şampiyonluğu kazandırdı.
Böylece Senegal 1-0 galip gelerek, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM KUPAYI KALDIRDI
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.
Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye kupa mutluluğu yaşadı.
EN-NESYRI'NİN GÖZYAŞLARI
Fas'ta Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve kiralık giden Amrabat finali kaybeden tarafta yer aldı.
En-Nesyri, son düdüğün ardından uzun süre gözyaşlarını durduramadı.