Abone ol: Google News

Fenerbahçe hava şartlarından dolayı Alanya'da kaldı

Fenerbahçe, İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle Alanya'dan dönüş yapamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 23:45
Fenerbahçe hava şartlarından dolayı Alanya'da kaldı
  • Fenerbahçe, Alanya'daki maçı 3-2 kazandıktan sonra İstanbul'a dönemedi.
  • Kötü hava şartları nedeniyle uçağın kalkışı iptal edildi.
  • Takım, geceyi Alanya'da geçirip pazartesi dönecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanya'yı 3-2 yendikten sonra İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi.

FENERBAHÇE OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE ALANYA’DA KALDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya'dan kalkamadı.

Sarı-lacivertli takım geceyi Alanya'da geçirdikten sonra pazartesi günü İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında kazandı Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında kazandı

Eshspor Haberleri