Fenerbahçe hava şartlarından dolayı Alanya'da kaldı

- Fenerbahçe, Alanya'daki maçı 3-2 kazandıktan sonra İstanbul'a dönemedi.
- Kötü hava şartları nedeniyle uçağın kalkışı iptal edildi.
- Takım, geceyi Alanya'da geçirip pazartesi dönecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanya'yı 3-2 yendikten sonra İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi.
FENERBAHÇE OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE ALANYA’DA KALDI
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya'dan kalkamadı.
Sarı-lacivertli takım geceyi Alanya'da geçirdikten sonra pazartesi günü İstanbul'a dönecek.