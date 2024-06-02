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Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 yendi Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak için Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında C Grubu ilk maçına çıkan A Milli takımımız İsrail’le karşılaştı ve rakibini 6-0 mağlup etti.