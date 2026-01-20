Dolmabahçe'de tartışmalı pozisyon: Beşiktaş'tan "malum görüntüler" paylaşımı

Mücadelenin 70. dakikasında Beşiktaş etkili geldi.

Orkun Kökçü’nün ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top, Kayserisporlu Youssef Bennasser’e çarptı.

Çizgi üzerindeki müdahalenin ardından top oyun alanını terk ederken Beşiktaşlı futbolcular, topun Bennasser’in eline temas ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün’e yoğun şekilde penaltı itirazında bulundu.

TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

Pozisyon sonrası siyah-beyazlı oyuncuların itirazlarına tribünler de eşlik etti. Tansiyon yükselirken Beşiktaş cephesinde kararın net penaltı olması gerektiği beklentisi oluştu.

VAR "OYNA" DEDİ

Hakem Ozan Ergün, itirazların ardından VAR ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Değerlendirme sonucunda penaltı kararı çıkmadı ve oyun Beşiktaş lehine taç atışıyla yeniden başladı. Karar, Beşiktaş kulübesi ve tribünlerde tepkilerin sürmesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın resmi X hesabından söz konusu pozisyona ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp, görüntüyü “Geceyi, şaşırmadığımız malum görüntülerle kapatıyoruz!” notuyla yayımladı.