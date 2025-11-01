87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda Grande Flusso zaferi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu, jokey Ayhan Kurşun idaresindeki Grande Flusso kazandı.

Ankara’daki 75. Yıl Hipodromu’nda, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının koştuğu Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nun 87’ncisi yapıldı.

Yarışı Baran Büyükdere’nin sahibi olduğu, Osman İpek’in antrene ettiği 13 numaralı Grande Flusso, jokeyi Ayhan Kurşun ile kazandı.

GRANDE FLUSSO VE JOKEYİ KURŞUN KAZANDI

2400 metre mesafede çim pistte koşulan yarışın bitiriş derecesi 2.29.28 oldu.

Koşunun 2’ncisi Mehmet Salih Çelik’in bindiği Handsome King, 3’üncüsü Müslüm Çelik’in bindiği Etsuko, 4’üncüsü Akın Sözen’in bindiği Tor Gold, 5’incisi ise Gökhan Kocakaya’nın Broarts oldu.

Mücadeleden zaferle ayrılan Grande Flusso, Ankara Koşusu’nun ardından bir Grup 1 koşu daha kazanmış oldu.

3. KEZ KAZANDI

Jokey Aykan Kurşun ise jokeylik kariyerinde aynı sezonda hem Ankara hem de Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu aynı atla 3’üncü kez kazanma başarısı gösterdi.

Kurşun, 2022'de Final Dance, 2023'te Taylolo ile aynı sezonda hem Ankara hem de Cumhurbaşkanlığını kazanmıştı.