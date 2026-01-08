Abone ol: Google News

Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 00:21
Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi
  • Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi.
  • Maç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynandı.
  • Barcelona'nın finaldeki rakibi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki yarı final maçının galibi olacak.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.

BARCELONA FARKLI SKORLA FİNALE ÇIKTI

Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.

Eshspor Haberleri