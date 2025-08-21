Abbosbek Fayzullaev, Başakşehir'de ilk maçına çıktı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova’ya 2-1 mağlup oldu.
Mücadelenin 76. dakikasında Deniz Türüç’ün yerine oyuna giren Abbosbek Fayzullaev, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
7.5 MİLYON EURO VERİLDİ
İstanbul ekibinin, CSKA Moskova’dan kadroya kattığı Özbek futbolcu, Başakşehir’in en fazla bonservis ödediği futbolcu konumun bulunuyor.
Başakşehir, söz konusu oyuncunun transferi için Rus kulübüne 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.