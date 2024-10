Albert Riera: Teknik direktör olduysam bunda Galatasaray'ın payı çok büyük

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek.

Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde Celje Teknik Direktörü Albert Riera, düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından David Zec ile birlikte katıldı.

"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Konferans Ligi'nde önemli bir maça çıkacakları için heyecanlı ve motive olduklarını belirten İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"BAŞAKŞEHİR, POTANSİYELLİ BİR TAKIM"

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Reira, şunları kaydetti:

"BURASI KONFERANS LİGİ, YEREL LİGLER GİBİ DEĞİL"

Albert Riera, grupta oynadıkları ilk maçı kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

İlk maçı kaybettik ama bu mağlubiyet oyuncularımda açlık da oluşturabilir. Kazanmak isterdik ama olmadı. Burası Konferans Ligi, yerel ligler gibi değil. Buradaki oyunun hızı yerel liglerden fazla. Yarın hızlı oynamamız gerek. Oyuncularıma her zaman, 'Burası Avrupa kupaları, burayı deneyimlemeniz gerek.' diyorum. Yarın önemli olan hız.

"GALATASARAY AŞIK OLDUĞUM KULÜP"

Albert Riera, bir dönem formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük yaptığı Galatasaray hakkında şu açıklamayı yaptı:

"15 YIL ÖNCEKİ FUTBOLLA ŞU ANKİ FUTBOL AYNI DEĞİL"

Riera, "Sizin oynadığınız dönemde de Galatasaray'da çok önemli futbolcular vardı. O günkü Galatasaray mı yoksa bugün Icardi ve Osimhen'li Galatasaray mı daha güçlü?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

Albert Riera, takımın defans oyuncularından Mark Zabukovnik'in sakatlığının geçtiğini ancak maçta ne kadar süre vereceğine henüz karar vermediğini söyledi.

"SADECE GALİBİYETİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Celje'nin savunma oyuncularından David Zec de kendilerine güvendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir maça çıkacağız, çok iyi hazırlandık. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz, rakibi iyi analiz ettik. Çalışmalarımızda defansa ağırlık verdik, bunun üzerine çalıştık. Savunmamızı geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ama en güçlü yanımız hücumumuz. Başakşehir bireysel yetenekli oyunculara sahip. Daha önce büyük takımlarda oynamış önemli isimleri var. Biz Celje olarak her zaman galibiyet için oynuyoruz. Evimizdeki her maçta da elbette sadece galibiyeti düşünüyoruz.