Albert Riera: Teknik direktör olduysam bunda Galatasaray'ın payı çok büyük

AA & Ensonhaber

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek.

Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde Celje Teknik Direktörü Albert Riera, düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından David Zec ile birlikte katıldı.

"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Konferans Ligi'nde önemli bir maça çıkacakları için heyecanlı ve motive olduklarını belirten İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak yarına konsantre olduk. Oyuncularıma psikolojik yönden bir tavsiyede bulunmadım çünkü yapmamız gereken sahaya çıkıp kazanmak. Yarın da sahaya çıkıp kazanacağız.

"BAŞAKŞEHİR, POTANSİYELLİ BİR TAKIM"

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Reira, şunları kaydetti:

Başakşehir yeni bir kulüp, büyük kulüplerin oyuncularını da kadrolarına katıyorlar. Potansiyelli bir takım. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan önemli oyuncuları var. Baskı kurmayı seviyorlar, biz de bunu seviyoruz. Savunmaya önem veriyoruz. Yarın sadece toplu değil, topsuz oyunda da iyi olmalıyız. Başakşehir ne kadar baskı kurmayı sevse de yarın biz de onlara baskı kuracağız.

"BURASI KONFERANS LİGİ, YEREL LİGLER GİBİ DEĞİL"

Albert Riera, grupta oynadıkları ilk maçı kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

İlk maçı kaybettik ama bu mağlubiyet oyuncularımda açlık da oluşturabilir. Kazanmak isterdik ama olmadı. Burası Konferans Ligi, yerel ligler gibi değil. Buradaki oyunun hızı yerel liglerden fazla. Yarın hızlı oynamamız gerek. Oyuncularıma her zaman, 'Burası Avrupa kupaları, burayı deneyimlemeniz gerek.' diyorum. Yarın önemli olan hız.

"GALATASARAY AŞIK OLDUĞUM KULÜP"

Albert Riera, bir dönem formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük yaptığı Galatasaray hakkında şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray'ı takip ediyorum, Galatasaray aşık olduğum kulüp. Galatasaray çok büyük bir kulüp, aşık olduğum ve saygı duyduğum yer. Futbolcu olarak başarılar elde ettik, teknik direktörlük eğitimimin en önemli parçalarından birini de Galatasaray'da aldım. Bugün bir teknik direktör olarak karşınızda oturuyorsam bunda Galatasaray'ın payı çok büyük.

"15 YIL ÖNCEKİ FUTBOLLA ŞU ANKİ FUTBOL AYNI DEĞİL"

Riera, "Sizin oynadığınız dönemde de Galatasaray'da çok önemli futbolcular vardı. O günkü Galatasaray mı yoksa bugün Icardi ve Osimhen'li Galatasaray mı daha güçlü?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

İki dönemdeki Galatasaray da iyi takımlar, karşılaştırmak ve birini seçmek çok zor. 15 yıl önceki futbolla şu anki futbol aynı değil. İkisinden birini seçemem.

Albert Riera, takımın defans oyuncularından Mark Zabukovnik'in sakatlığının geçtiğini ancak maçta ne kadar süre vereceğine henüz karar vermediğini söyledi.

"SADECE GALİBİYETİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Celje'nin savunma oyuncularından David Zec de kendilerine güvendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: