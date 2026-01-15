Erzurumspor FK, Rizespor'u iki golle geçti

- Erzurumspor FK, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Rizespor'u 2-0 yendi.
- Goller, Eren Tozlu ve Salih Sarıkaya'dan geldi.
- Erzurumspor FK puanını 3'e yükseltti.
Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Rizespor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'ya konuk oldu.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.
KAZANAN ERZURUMSPOR FK
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 42'de Eren Tozlu ile dakika 54'te Salih Sarıkaya attı.
KUPADAKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. Rizespor ise 3 puanda kaldı.
Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. Erzurumspor FK, Fenerbahçe'ye konuk olacak.