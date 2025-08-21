Alexandru Cicaldau: Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye'den bir takımın kendisini istemesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.

Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor.

"BAŞAKŞEHİR, ZATEN TANINMIŞ BİR TAKIM"

Cicaldau, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok.

"RÖVANŞ MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise, şunları dedi:

Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİM"

Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau, şu şekilde konuştu: