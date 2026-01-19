Abone ol: Google News

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 12:23
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray - Atletico Madrid maçında, Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

RUMEN HAKEM KOVACS DÜDÜK ÇALACAK 

Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyog yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Szabolcs Kovacs. 

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink video yardımcı hakem (VAR) olarak görev yaparken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Catalin Popa oturacak.

