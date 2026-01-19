Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray - Atletico Madrid maçında, Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

RUMEN HAKEM KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyog yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Szabolcs Kovacs.

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink video yardımcı hakem (VAR) olarak görev yaparken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Catalin Popa oturacak.