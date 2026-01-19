Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 12:40
Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

