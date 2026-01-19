Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı

- Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkardı.
- Bu nedenle Tıknaz, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."