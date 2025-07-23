Arda Turan: Karşımızda Beşiktaş var

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadı’nda yapılan basın toplantısında, Arda Turan ve orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, takımın durumuna ve maça dair görüşlerini paylaştı.

Futbolun güzel bir hikâye sunduğunu belirten Arda Turan, "Burası tarihi bir stat. Shakhtar’ın hocası olarak burada olmak heyecan verici. Beşiktaş, kulübü, tarihi, kültürü ve futbolcularıyla büyük bir camia. Bu tür takımlara karşı oynamak her zaman zordur, ancak biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Arda Turan, "Beşiktaş her zaman zorlu rakipler arasında yer aldı. Onlar, en mutlu olmadıkları sezonda bile büyük takımları yendiler. Burada anları doğru oynamak çok önemli. Beşiktaş’ın kadrosunda anları değiştirebilecek birçok oyuncu var. Bu durum, bizi daha çok rekabete sokuyor. Biz de geri adım atmadan oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

TOPA SAHİP OLMANIN ÖNEMİ

Turan, topa sahip olmanın futbol felsefeleri açısından büyük bir yer tuttuğunu vurguladı:

Beşiktaş geçen yıl geçiş oyunuyla başarılı oldu, ancak biz de istediğimiz her durumda oyun tarzımızı uygulayabilen bir takımız. Topa sahip olmak her zaman önceliğimiz. Savunmayla oyun kazanan takımların sayısı çok az, bizim felsefemiz topa sahip olmaktır. Bu tür büyük karşılaşmalarda anlar, maçın belirleyici noktası olur. Bizim takımda genç, rekabetçi oyuncular var. Şimdiye kadar gösterdiğimiz gelişimle gurur duyuyoruz ve her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz.

"BURASI ZORLU BİR STAT"

Arda Turan, Beşiktaş’a karşı oynamanın tüm takımlar için ne kadar zor olduğunu da dile getirdi: "Burası çok zor bir stat, burada oynamak her takım için sıkıntılıdır. Özellikle sezon başında hedefler taze iken bu ortamda oynayabilmek büyük bir sınavdır."

Ayrıca, Beşiktaş taraftarını dünyanın en büyük taraftarlarından biri olarak nitelendiren Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş’ın atmosferi büyüleyici. Rekabeti saygı, sevgi ve dostluk içinde yapmak istiyoruz. Ancak biz de cesur olmalı ve anları doğru oynamalıyız. Beşiktaş’a saygı duymalıyız, çünkü ona saygı göstermezsek başımıza iş açarız.

KİŞİSEL HEDEFLER VE TAKIMIN BAŞARISI

Turan, kişisel hedeflerinin ötesinde takımın başarısının ön planda olduğunu vurguladı:

Kariyerim için önemli bir maç olsa da bunun benim için belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Bu maç, takımımızın geleceği için çok önemli. Kaybetsek bile, bu gelişimimizi etkilemeyecek.

Turan, takımının cesur bir şekilde oynayacağını ve futbolun her yönüyle mücadele edeceklerini belirtti.

Hücum oyuncularının ceza sahasına yakın oynaması bana göre çok değerli. Bir şeyleri değiştirmek için çok vakit yok, ancak prensiplerimize odaklanarak işlerimizi en iyi şekilde yapacağız.

SUDAKOV: "PLANIMIZ GİZLİ, NE OLDUĞUNU YARIN GÖRECEKSİNİZ"

Shakhtar Donetsk’li oyuncu Georgiy Sudakov da takımın durumu hakkında konuştu. "Beşiktaş çok güçlü bir takım, ancak biz kendi planımızı uygulamak istiyoruz. Planımız gizli, ama yarın ne olduğunu göreceksiniz." dedi.

Arda Turan’ın gelişiyle kendi oyun stilinde değişiklikler olduğunu belirten Sudakov, "Artık daha fazla 10 numara gibi oynuyorum. Hocam, bana daha çok ceza sahasına yakın ve agresif bir şekilde oynamamı söylüyor. Bu değişiklikleri oyunumuza yansıtarak daha verimli hale geleceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.