Arda Turan: Karşımızda Beşiktaş var

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadı’nda yapılan basın toplantısında, Arda Turan ve orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, takımın durumuna ve maça dair görüşlerini paylaştı.

Futbolun güzel bir hikâye sunduğunu belirten Arda Turan, "Burası tarihi bir stat. Shakhtar’ın hocası olarak burada olmak heyecan verici. Beşiktaş, kulübü, tarihi, kültürü ve futbolcularıyla büyük bir camia. Bu tür takımlara karşı oynamak her zaman zordur, ancak biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Arda Turan, "Beşiktaş her zaman zorlu rakipler arasında yer aldı. Onlar, en mutlu olmadıkları sezonda bile büyük takımları yendiler. Burada anları doğru oynamak çok önemli. Beşiktaş’ın kadrosunda anları değiştirebilecek birçok oyuncu var. Bu durum, bizi daha çok rekabete sokuyor. Biz de geri adım atmadan oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

TOPA SAHİP OLMANIN ÖNEMİ

Turan, topa sahip olmanın futbol felsefeleri açısından büyük bir yer tuttuğunu vurguladı:

Beşiktaş geçen yıl geçiş oyunuyla başarılı oldu, ancak biz de istediğimiz her durumda oyun tarzımızı uygulayabilen bir takımız. Topa sahip olmak her zaman önceliğimiz. Savunmayla oyun kazanan takımların sayısı çok az, bizim felsefemiz topa sahip olmaktır. Bu tür büyük karşılaşmalarda anlar, maçın belirleyici noktası olur. Bizim takımda genç, rekabetçi oyuncular var. Şimdiye kadar gösterdiğimiz gelişimle gurur duyuyoruz ve her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz.