Kırmızı kart rekoru kırmıştı: Caner Erkin sessizliğini bozdu

1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalırken, maçın en çok konuşulan ismi Caner Erkin olmuştu.

Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Caner, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kart görmüştü.

8 MAÇTA 3 KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Deneyimli oyuncu, bu sezon çıktığı 8. maçta 3. kez oyundan atılınca yeşil siyahlı camiada eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Caner Erkin, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve gördüğü kırmızı kartların kendisi için de düşündürücü olduğu vurgulayarak "Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUM"

Caner konuyla ilgili şunları söyledi:

"Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerimde beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu.



Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum."

"3 KIRMIZI KART BENİM İÇİN DE DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı.

"KAÇMIYORUM, SAKLANMIYORUM, SORUMLULUKTAN UZAK DURMUYORUM"