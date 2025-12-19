NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, uzatmada Houston Rockets'ı 133-128 mağlup ederken Alperen Şengün'ün triple-double'a yaklaşan performansı, takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Smoothie King Center'da oynanan maçın üçüncü çeyreğinde 25 sayı geriye düşen Pelicans, 2002-03 sezonundan bu yana tarihinin en büyük geri dönüşünü yaparak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

ALPİ'NİN 28 SAYISI YETMEDİ: DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Saddiq Bey'in 29 sayıyla oynadığı ev sahibi ekipte, Trey Murphy 27 sayı, Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma, çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Kevin Durant'in 32 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.