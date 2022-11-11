Avrupa Ligi'nde grupların en iyi golü İrfan Can Kahveci'den

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Rennes'e karşı harika bir gol atan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi golü ödülünü kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının bitmesinin ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi.

En iyi gol İrfan Can'dan

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.

Bardhi listede yer aldı

İlk 10'un içinde Trabzonspor'un Makedon futbolcusu Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı frikik golü ise 4. sırada yer aldı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde:

1. İrfan Can Kahveci (Rennes 2-2 Fenerbahçe)

2. Guelor Kanga (Kızılyıldız 4-1 Ferencvaros)

3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes)

4. Enis Bardhi (Trabzonspor 4-0 Monaco)

5. Cody Gakpo (Zurich 5-1 PSV)

6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev)

7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK)

8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets)

9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev 0-1 AEK Larnaca)

10. Albert Gronbek (PSV 1-1 Bodo/Glimt)