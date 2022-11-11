Petrol
96.56
3.09%
Euro
19.1079
1.36%
Dolar
18.5318
0.23%
Altın
1.049
0.61%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.310
-3.93%
BTXN Coin
7.95
-11.56%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Avrupa Ligi'nde grupların en iyi golü İrfan Can Kahveci'den

    UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Rennes'e karşı harika bir gol atan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi golü ödülünü kazandı.
    • 11.11.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Ligi'nde grupların en iyi golü İrfan Can Kahveci'den

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının bitmesinin ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi.

    En iyi gol İrfan Can'dan

    UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.

    Avrupa Ligi nde grupların en iyi golü İrfan Can Kahveci den #1

    Bardhi listede yer aldı

    İlk 10'un içinde Trabzonspor'un Makedon futbolcusu Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı frikik golü ise 4. sırada yer aldı.

    Avrupa Ligi nde grupların en iyi golü İrfan Can Kahveci den #2

    (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

    Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde:

    1. İrfan Can Kahveci (Rennes 2-2 Fenerbahçe)

    2. Guelor Kanga (Kızılyıldız 4-1 Ferencvaros)

    3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes)

    4. Enis Bardhi (Trabzonspor 4-0 Monaco)

    5. Cody Gakpo (Zurich 5-1 PSV)

    6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev)

    7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK)

    8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets)

    9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev 0-1 AEK Larnaca)

    10. Albert Gronbek (PSV 1-1 Bodo/Glimt)


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İrem Derici'den evlilik paylaşımı: 'Beşibiryerdeleri hazır edin'
    Medya

    İrem Derici'den evlilik paylaşımı: "Beşibiryerdeleri hazır edin"

    Osman Yüksel Serdengeçti kimdir, ne zaman öldü? Şair Osman Yüksel Serdengeçti eserleri!
    Medya

    Osman Yüksel Serdengeçti kimdir, ne zaman öldü? Şair Osman Yüksel Serdengeçti eserleri!

    Görüş Bildir