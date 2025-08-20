Abone ol: Google News

Başakşehir, Universitatea Craiova maçına hazır!

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Universitatea Craiova ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 19:31
Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İDMANA KATILMAYANLAR

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

KAMPA GİRDİLER

Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli takım kampa girdi.

