ÇBK Mersin, Beşiktaş'a fark attı

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı 76-45 mağlup etti.
- Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta devre 33-33 eşitlikle tamamlandı.
- Üçüncü periyottan sonra üstünlüğü ele geçiren ÇBK Mersin, maçı farklı kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-45'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12
Beşiktaş: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3
1. Periyot: 16-19
Devre: 33-33
3. Periyot: 54-43
Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş)