Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.
- Maçta Hadergjonaj Alanyaspor'un ilk golünü attı, Talisca ise skoru 1-1'e getirdi.
- Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 1-1 FENERBAHÇE
12' Fenerbahçe'de Marco Asensio ceza sahası yayı üzerinden müsait pozisyonda sert vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.
9' Sağ kanattan Musaba'nın ortasında top savunmadan sekti ve yön değiştirdi. Çabuk davranan Talisca, kaleci Ertuğrul'dan önce kafayla topa dokundu ve skoru eşitledi.
9’ Gol… Alanyaspor 1-1 Fenerbahçe (Talisca)
8' Fenerbahçe'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semedo, Ruan ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı bekliyor ancak hakem oralı olmadı.
3' Hadergjonaj, Fenerbahçe ağlarına füze gönderdi... Hwang'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ufak adımlarla top sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üstünde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi.
3’ Gol… Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe (Hadergjonaj)
2' Fenerbahçe'de İsmail, Efecan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER