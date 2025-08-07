Başakşehir'den Viking maçı öncesi Gazze çağrısı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor.
Mücadele öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI
Başakşehir Kulübü'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı.