Başakşehir'den Viking maçı öncesi Gazze çağrısı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşılaşan olan Başakşehir, mücadele öncesi anlamlı bir çağrıda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 20:26
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

Başakşehir Kulübü'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı.

