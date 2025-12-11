Berke Özer, Avrupa Ligi'nde yine penaltı kurtardı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında İsviçre takımı Young Boys ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Wankdorf'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Young Boys 1-0'lık skorla kazandı.

LILLE 10 KİŞİ KALDI

Lille, 32. dakikada Ayyoub Bouaddi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

BERKE PENALTI KURTARDI AMA YETMEDİ

35. dakikada Berke Özer, 35. dakikada Chris Bedia'nın penaltı vuruşuna engel oldu ancak 61. dakikada Darian Males'in golüyle Young Boys mücadeleyi 1-0 kazandı.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Young Boys'ta da Tanguy Zoukrou 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 9

Bu sonucun ardından her iki takımın puanı da 9'da eşitlendi.

Lille, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Young Boys ise Lyon'u ağırlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 4 PENALTI KURTARMIŞTI

25 yaşındaki kaleci yine Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaştıkları maçta 3 penaltıyı üst üste kurtararak gündem olmuştu.

PAOK maçında da 1 penaltı kurtaran Berke performansıyla parmak ısırtıyor.

Milli kaleci bu sezon Lille'de 18 maçta kaleyi korudu.