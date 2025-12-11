Veysel Bilen: İlk 8'deki hedefimizi sürdüreceğimize inanıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un Başkanvekili Veysel Bilen, organizasyondaki hedeflerinin devam ettiğini belirterek "Sadece bir maç kaybettik." dedi.

Bilen, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün burada soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımı desteklemeye gelen 20 bin taraftara teşekkür etti.

"UMMADIĞIMIZ BİR MAĞLUBİYETLE AYRILDIK"

Üzgün olduklarını belirten Bilen, "Konferans liginde hem liderliği kaybetmiş olduk bu maçta hem de evimizde yenildik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir mağlubiyetle ayrıldık." dedi.

"ÜLKEMİZE PUAN KAZANDIRACAĞIZ"

Maça çıkarken ülkeye puan kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bilen, ilk 8'i garantilemiş olarak Almanya'daki Mainz maçına gitmeyi gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Bilen, şunları kaydetti: