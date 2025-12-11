Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı

- Nijerya Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası için Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen'i kadrosuna aldı.
- Teknik direktör Eric Chelle, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva için 28 kişilik aday kadroyu belirledi.
- Aday kadroda Süper Lig'den Beşiktaşlı Ndidi, Trabzonsporlu Onuachu ve Galatasaraylı Osimhen yer alıyor.
Süper Lig'de forma giyen Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.
Nijerya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Eric Chelle, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 28 kişilik kadroyu belirledi.
NİJERYA'NIN ADAY KADROSU
Aday kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)
Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)
Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)
Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra).