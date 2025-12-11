Fuat Çapa: Oyundan mutlu olduğumu söyleyebilirim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, oyundan mutlu olduğunu söyledi.

Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk devresinde çok iyi oynadıklarını ancak yedikleri gollerden sonra bu durumun değiştiğini ifade etti.

"BU KADAR EMEĞİN KARŞILIĞINI CÖMERTÇE HARCADIK"

Karşılaşmada "gayet iyi oynadıklarını" aktaran Çapa, "Biz kendi oyunumuzu oynayacak düzeye geldik. Bu oyun anlamında bizi mutlu etti ama skor anlamında bizim için üzücü. Bu kadar emeğin karşılığını cömertçe harcadık." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ POZİSYONDAYIZ"

Ligde ilk 8'den çıkmak için mücadele vereceklerini dile getiren Çapa, "Halen daha istediğimiz pozisyondayız. Ben açıkçası oyundan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sakat oyuncuların çok sayıda olması, bizi biraz zor durumda bıraktı ama oynayan arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.