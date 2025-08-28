Beşiktaş - Lausanne maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele Show TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.
Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite