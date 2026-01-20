Diego Carlos, Como'da fark yaratıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde 11 milyon euro vererek Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'u, yaz transfer döneminde Como'ya kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe'de sadece 5 maçta süre bulan ve oynadığı maçlarda performansı tartışılan Brezilyalı savunma oyuncusu, İtalya'da Como formasıyla ise kendisini kanıtladı.

COMO'DA KENDİSİNİ KANITLADI

Como'da başarılı bir performans ortaya koyan Carlos, son oynanan ve deplasmanda 3-0 kazanılan Lazio maçında da öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Diego Carlos, Lazio deplasmanında 3-0 ile kazanılan maçta 5 kez topu uzaklaştırdı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

Deneyimli stoper, İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Cesc Fabregas'ın ekibi Como'nun önemli bir parçası olmayı başardı.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALMAYA HAZIRLANIYORLAR

Como, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin ise bu performansının ardından Diego Carlos'un geleceği konusunda vereceği karar, büyük bir merakla bekleniyor.

Diego Carlos, satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı Como'da şu ana kadar 15 maçta süre buldu ve bu maçların 13'üne ilk 11'de başladı.