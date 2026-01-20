Abone ol: Google News

Kayserispor yenilgi ile başladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7. yenilgisini aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 10:48
Kayserispor yenilgi ile başladı
  • Kayserispor, Süper Lig'in ikinci yarısına Beşiktaş'a 1-0 yenilerek mağlubiyetle başladı.
  • Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 7. yenilgilerini alarak 15 puanda kaldı.
  • Kayserispor, küme düşme hattında yer alıyor.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ikinci yarıya mağlubiyetle başladı.

İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu.

2 MAÇTA DA YENİLDİLER

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını mağlup noktalayan Kayserispor, 15 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçta siyah beyazlı rakibine 4-0 yenilen, ikinci maçı da 1-0 kaybeden Kayserispor, küme düşme hattının içerisinde bulunuyor.

Eshspor Haberleri