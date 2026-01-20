Kayserispor yenilgi ile başladı

- Kayserispor, Süper Lig'in ikinci yarısına Beşiktaş'a 1-0 yenilerek mağlubiyetle başladı.
- Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 7. yenilgilerini alarak 15 puanda kaldı.
- Kayserispor, küme düşme hattında yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ikinci yarıya mağlubiyetle başladı.
İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu.
2 MAÇTA DA YENİLDİLER
Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını mağlup noktalayan Kayserispor, 15 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçta siyah beyazlı rakibine 4-0 yenilen, ikinci maçı da 1-0 kaybeden Kayserispor, küme düşme hattının içerisinde bulunuyor.