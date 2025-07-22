Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Geçtiğimiz sezonu 4. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile eşleşmişti.

24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ilk maç öncesinde Beşiktaş, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM YOK

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlılar tarafından bildirilen listede yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy, B Listesi'nde yer aldı.

Genç isimler, altyapı çıkışlı oldukları ve Shakhtar maçlarında oynamaları zor olması nedeniyle asıl listeye alınmadı.