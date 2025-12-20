Konyaspor ile Kayserispor yenişemedi

- Konyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında 1-1 berabere kaldı.
- Umut Nayir ve German Onugkha'nın golleriyle maçta eşitlik sağlandı.
- Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça ulaştı.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde, Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Büyük heyecana sahne olan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN YOK
Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti.
Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada German Onugkha attı.
ÇAĞDAŞ ATAN GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Konyaspor'un başında 6 lig maçına çıkan Çağdaş Atan, henüz galibiyetle tanışamadı.
45 yaşındaki teknik adam, geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
KAYSERİSPOR, 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
KAYSERİSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.