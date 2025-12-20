Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran tezahüratları

- Fenerbahçe taraftarları, Eyüpspor maçı öncesinde "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratında bulundu.
- Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme suçlamasıyla ifade verdi.
- İfade sonrası kan ve saç örneği vererek adliyeden ayrıldı.
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında, Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarı, başkan Sadettin Saran lehine tezahürat yaptı.
Sarı-lacivertli futbolseverler, "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratında bulundu.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla ifade çağrılmıştı.
Sabah saatlerinde ifade işlemleri için adliyeye gelen Sadettin Saran, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Burada kan ve saç örneği veren Sadettin Saran, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.