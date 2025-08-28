Beşiktaş taraftarından takıma yoğun tepki

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lausanne ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynanan maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARDAN TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularına tepki gösterdi.

Geride olunan süreçte rakibin topa daha çok sahip olmasıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarlar oyuncularını ıslıklarla protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarların karşılaşmanın son anlarında topa daha çok sahip olan Lausanne’ı alkışlamaları da dikkatlerden kaçmadı.

TEPKİ MAÇ SONU DA SÜRDÜ

Tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Maç bitimi taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de istifaya davet etti.

Karşılaşma bittikten sonra bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, protestoların ardından Dolmabahçe'de ayrıldı.