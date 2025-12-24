Abone ol: Google News

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti

Beşiktaş’ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. kez gol sevinci yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 00:27
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
  • Beşiktaş'ın gollerini Vaclav Cerny attı ve bu, onun siyah-beyazlı formayla toplamda 5. golü oldu.
  • Cerny, Süper Lig'de ise 13 maçta 3 gol ve 6 asist yapmıştı.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny’den geldi.

Cerny, bu gollerle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 5. golünü kaydetti.

LİGDE 3 GOL VE 6 ASİST

Süper Lig’de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı.

