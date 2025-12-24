Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
- Beşiktaş'ın gollerini Vaclav Cerny attı ve bu, onun siyah-beyazlı formayla toplamda 5. golü oldu.
- Cerny, Süper Lig'de ise 13 maçta 3 gol ve 6 asist yapmıştı.
Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny’den geldi.
Cerny, bu gollerle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 5. golünü kaydetti.
LİGDE 3 GOL VE 6 ASİST
Süper Lig’de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı.