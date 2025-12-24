Beşiktaş oynadığı son 7 maçta kaybetmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti.

SON 7 MAÇTA YENİLGİ YOK

Beşiktaş, 6’sı Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor’la da berabere kaldı.

SON MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE KARŞI

Beşiktaş, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2’lik skorla almıştı.