Beşiktaş oynadığı son 7 maçta kaybetmedi

- Beşiktaş, son 7 maçında yenilgi yaşamadı.
- Bu müsabakaların 6'sı Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası'nda gerçekleşti.
- Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek bu seriyi sürdürdü.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti.
SON 7 MAÇTA YENİLGİ YOK
Beşiktaş, 6’sı Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.
Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor’la da berabere kaldı.
SON MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE KARŞI
Beşiktaş, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2’lik skorla almıştı.