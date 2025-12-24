Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez yenildi

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenildi.
- Bu yenilgi, Fenerbahçe'nin bu sezon iç sahada aldığı ilk mağlubiyetti.
- Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Avrupa'daki başarılı iç saha performansını sürdürse de kupa maçında kaybetti.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.
Fenerbahçe, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.
TARAFTAR ÖNÜNDE İLK YENİLGİ
Türkiye Kupası'nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti.
Böylelikle Tedesco'nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.