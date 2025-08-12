Bjarte Lunde Aarsheim: Çok iyi bir takımla oynayacağız

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Başakşehir'e konuk olacak Norveç temsilcisi Viking'in teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, oyun tarzlarını koruyacaklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Aarsheim, şu şekilde konuştu:

Çok gol atıp çok gol yiyoruz. Savunmamız şu an sezon başına göre daha iyi. Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız. Oyun tarzımız değişmeyecek. İlk maçta iklim ve zeminle avantajımız vardı ancak biz de sıcakta oynamaya alışkın bir takımız. Bunların büyük avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kendi tarzımızda oynayacağız. Bu maçta da aynısını yaparak kazanmaya çalışacağız.

"BURAYA ZOR BİR BAŞLANGIÇLA GELİYORUZ"

Başakşehir'in geçtiğimiz hafta maç yapmamasının büyük bir avantaj olmadığını kaydeden Aarsheim, yarınki karşılaşmaya tam kadro çıkmayı umduklarını aktardı.

İlk maçtaki 3-1'lik skora değinen Aarsheim, şunları dedi:

Buraya zor bir başlangıçla geliyoruz. İlk gol bizim için çok önemli. Maçın penaltılara gitmesi bizim isteyebileceğimiz bir şey. Rakibimize çok büyük saygımız var. Potansiyelinde oynayan bir Viking'in buradan tur atlayabileceğini düşünüyorum.

"KESİNLİKLE MUTLULARDIR"

Başakşehir için de Avrupa'nın önemli olduğundan bahseden Aarsheim, şu ifadeleri kullandı:

Saygı duyuyorlardır. Büyük bir galibiyetle geldiler. Kesinlikle mutlulardır. Hazır olduklarına eminim. Avrupa'nın onlar için önemli olduğunu biliyorum. Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar.

"LİGE KALMAK BİZİM HAYALİMİZ"

Viking'in eski Göztepeli futbolcusu Zlatko Tripic ise şunları söyledi: