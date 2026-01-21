Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid 6 golle kazandı

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, Monaco'yu 6-1 yendi.
- Arda Güler, Madrid'in maçında 77 dakika oynadı ve bir asist yaptı.
- Arsenal, Inter'i 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası 9 mücadeleyle start aldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, konuk ettiği Monaco'yu 6-1 gibi farklı bir skorla yendi.
Müsabakaya 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Arda, Vinicius Junior'un kaydettiği 5. golde asist yaptı.
ARSENAL'DEN 7'DE 7
Gecenin en önemli maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Inter'i 3-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.
Son şampiyon Paris St Germain ise Sporting deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
SONUÇLAR
Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika): 1-4
Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere): 3-1
Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa): 6-1
Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-3
Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Sporting (Portekiz) - Paris St Germain (Fransa): 2-1
Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya): 1-1
PUAN DURUMU