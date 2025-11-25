Abone ol: Google News

Breidablik - Samsunspor maçını Denys Shurman yönetecek

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik - Samsunspor maçında Ukraynalı hakem Denys Shurman düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:19
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM DE AÇIKLANDI

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

