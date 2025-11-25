Breidablik - Samsunspor maçını Denys Shurman yönetecek

- Breidablik - Samsunspor maçını Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.
DÖRDÜNCÜ HAKEM DE AÇIKLANDI
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.