Çağdaş Atan: Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, gördükleri kırmızı karttan sonra oyundan koptuklarını belirtti.

Çağdaş Atan, müsabakanın ardından Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"LİGE DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını kaydeden Atan, şu ifadeleri kullandı:

Rüya gibi bir başlangıç yaptık. Duran toptan attığımız golle müthiş başladık. Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır. Zaten iki gol de böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karta kadar hamlelerimizle maçta üstünlük kurduk. Kırmızı kart sonrası oyun bizim için bitmiş oldu. Nuno Da Costa da oyuna girdikten sonra sakatlandı. Oyunu 9 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Universitatea Craiova'yı tebrik ediyorum. Onlara UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Tekrar burada olmamız için lige dönmemiz gerekiyor.