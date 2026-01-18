Galatasaray'ın transfer heyeti İstanbul'a döndü! Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunmak için yurt dışında olan Abdullah Kavukcu, George Gardi ve Uğur Yıldız İstanbul'a geldi.

Heyet, yurtdışında yaptıkları görüşmelerin ardından teknik heyete rapor sunacak.

Galatasaray'da son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, menajer George Gardi ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmişti. İSTANBUL'A DÖNDÜLER Yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Abdullah Kavukcu, George Gardi ve Uğur Yıldız İstanbul'a döndü. TRANSFER SÜRECİ HIZ KAZANACAK Yapılan görüşmelerin ardından teknik heyete detaylı bir rapor sunulacağı ve transfer sürecinin hız kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, kısa süre içinde somut adımlar atarak kadroyu güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

