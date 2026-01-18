Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklara başladı.
- Antrenman salonda ısınmayla başlayıp sahada pas çalışmasıyla devam etti.
- Çalışmalar çift kale maçla tamamlandı ve yarın devam edecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.