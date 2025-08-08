Christopher Operi: Kötü zamanlarda da kazanmayı bilmek gerekiyor

Başakşehir'in Fildişi Sahilli futbolcusu Christopher Operi, "olumsuz ve zor şartlarda" galip gelmenin önemine dikkati çekti.

Operi, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"KARAKTER ORTAYA KOYDUK"

Zor müsabakayı kazandıklarını vurgulayan 28 yaşındaki sol bek, şu ifadeleri kullandı:

Maça iyi başlayamadık ama karakter ortaya koyduk. Sentetik sahada oynamak zordu. Bu tip şartlarda kazanmak çok önemli oluyor. Bütün olumsuzluklara rağmen kötü zamanlarda da kazanmayı bilmek gerekiyor. Biz bugün bunu yaptık.