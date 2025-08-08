Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final

Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini belirterek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Deniz, Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri ilk karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL OLACAK"

Geçen sezon grup aşamasında veda ettikleri UEFA Konferans Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten 32 yaşındaki kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Şanssızlıklar ve hatalarımız nedeniyle istediğimiz yere gidemedik. Bizden altta olan takımlar daha iyi performans gösterdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak.

"BUNUN İÇİN MUTLUYUM"

Edin Visca'yı geçerek Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla en fazla maça (34) çıkan oyuncu ünvanının sahibi olan Deniz, şunları dedi:

Bunun için mutluyum. Başakşehir'de olduğum için çok gururluyum.

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Deniz Türüç, zor bir maçı kazandıklarının altını çizerek, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini söyledi.

Viking karşısında birçok dezavantaja ve geriye düşmelerine rağmen net bir skorla galip geldiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

Güçlü ve liginde lider bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacağını biliyorduk. Sentetik sahaya da alışık değiliz. Büyük takımlar zor maçları da kazanır. Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Kazanmak çok önemliydi ama henüz hiçbir şey bitmedi.

"İSTANBUL'DA DAHA İYİ BAŞAKŞEHİR OLACAKTIR"

Turuncu-lacivertlilerin Viking ile oynadığı maçta skoru 1-1'e getiren golü atan Deniz, şu şekilde konuştu: