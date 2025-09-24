Abone ol: Google News

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 20:53
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo,​​​​​​​ Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

