Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo,​​​​​​​ Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri