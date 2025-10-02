Domenico Tedesco: Bizler için güzel bir galibiyet oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında sahasında ağırladığı Nice’i 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK KONUDA İLERİ BİR ADIM ATTIK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz.

"HERKES HAZIR, ANIN İÇİNDE"

Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

"GÜVEN GÜVEN GÜVEN!"

Domenico Tedesco, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!

MARCO ASENSIO AÇIKLAMASI

Asensio hakkında konuşan Tedesco, şu sözleri sarf etti:

Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Dün Marco Asensio antrenmanda yoktu, gripti, ateşi yoktu ve oynatma kararı aldık. Ancak 60'da çıkardık, çünkü pili bitmişti. Oynayan herkes takıma yardım etti.

"OTOMATİKLEŞMEK LAZIM"

Domenico Tedesco, ayrıca şunları dedi: