Domenico Tedesco: Çok rahatım Fenerbahçe'de

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Öncelikle yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Domenico Tedesco "Nottingham Forest, Aston Villa ile benzer bir takım, güç ve enerji anlamında. Çok fazla orta yapıyor, uzun top oynuyorlar. Dikine futbol anlayışları var. Zor bir maç olacak." dedi.

"ARTIK RAKİPLER İÇİN DAHA ÖNGÖRÜLEMEZ BİR TAKIM OLDUK"

"4-1-2-1-2 anlayışı bu maçta da devam edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Tedesco "İyi şey şu ki; oyuncularım farklı sistemde oynayabiliyor, her sistemde oynayabiliyorlar. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre değişebilir. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk." ifadelerini kullandı.

"MARKET DEĞERİ HER ŞEY DEĞİL"

Nottingham Forest'ın kadro değerinin Premier Lig takımları arasında 8. olmasının hatırlatılması üzerine Domenico Tedesco, "Transfer pazarı değeri, belli bir kaliteye işaret eder. Ancak bu kadar kolay değil futbol. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon euroluk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık." dedi.

"VITOR, ÇOĞUNLULA 3'LÜ OYNATIYOR"

İngiliz ekibi ile ilgili sözlerini sürdüren Domenico Tedesco "Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHİ OLMAYA GEREK YOK"

Taktik dizilimle ilgili sorular üzerine Domenico Tedesco, "Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli. Biliyorsunuz, formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi." açıklamasını yaptı.

"ŞANSIMIZ NE, BİLMİYORUM!"

Tur için şanlarının sorulması üzerine Domenico Tedesco, "Avrupa'da ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum, ister yüzde 90 olsun ister yüzde 10 olsun, her şeyimizi vermeliyiz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için yaklaşımımız kazanmak, sıfır hata olmalı. Öbür türlü bizi cezalandırırlar. İlk saniyeden itibaren odaklanmış olmalıyız." dedi.

"CHERIF'İ ALABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Yabancı bir basın mensubunun yeni transfer Sidiki Cherif ile ilgili sorusu üzerine Domenico Tedesco, "Sidiki Cherif'i, genç yeteneği, potansiyeli aldığınızda sorumluluğunuz oluyor onunla ilgilenmek. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk alırken. Bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Hedeflerimizi anlatıyoruz ona. Sadece 5 yıldızımız yok, kendi özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu her gün sahada görüyoruz. Çok iyi ve çok motive bir oyuncu. Birçok kalitesi olan bir oyuncu. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Sadece onla, sadece hocayla, sadece personelle ilgili değil; hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Gelecek yıllarda çok büyük etkisi olacak." ifadelerini kullandı.

"KEREM'İN ZOR ZAMANLARI OLDU!"

Hücum hattındaki oyuncularla ilgili görüşü sorulan Domenico Tedesco, "Talisca en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9 gibi oynuyor. Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız. Marco Asensio'nun önemi çok açık. Pozitif şey katıyor takıma, akışı sağlıyor. Kendisi de çok memnun bu takımda oynamaktan. Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle dışarıdan gelince böyle bir baskı... Ona her zaman kendisinden memnun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Mutlu görüyorum onu, ben de mutluyum. Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam." dedi.

"MERT ANTRENMAN KAÇIRMADI"

Basın toplantısına katılan Mert Günok ile ilgili yorumu istenen Domenico Tedesco "Mert Müldür zor zamanlardan geçti. 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Bu da normaldi. Ben geldiğimden beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Bu durum, onun hakkında birçok şeyi söylüyorum. Kendisinde Türk disiplini var. İsmail de hiç antrenman kaçırmadı. O da çok güvenilir. Yüzde yüzünü veriyor, ister oynasın ister oynamasın. Mert'e her zaman zamanın gelecek, sabırlı ol diyordum, şimdi zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi motorumuz gibi, kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor. Mert'ten çok memnunum. Sağ ayaklı ama solda oynuyor, solda oynamak kolay değil. Mert'e daha fazla sol ayağını kullanmasını istedim, böylece daha rahat oynayabilir." açıklamasını yaptı.

"ARCHIE BROWN KADRODA OLACAK"

Sakatlığını atlatan Archie Brown için konuşan Domenico Tedesco "Archie perşembe günü kadroda olacak ama çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert ile bir akışımız var. Onların da tekrar üst seviyeye çıkmak için zamana ihtiyaçları var. Archie sadece 2 kere antrenman yaptı. Bir acelemiz yok." dedi.

"MAALESEF AMELİYAT KARARI ALDI!

Ameliyat olan Edson Alvares için açıklama yapan genç teknik adam, "Edson Alvarez daha iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Maalesef ameliyat olma kararı aldı, önemli bir oyuncu bizim için." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME İÇİN AÇIKLAMA

"Uzun yıllar boyu Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum." dedi.