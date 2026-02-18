Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe'ye imzayı atıp Kadıköy'e gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'dan Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt, bugün imzayı atıp, yarın yeni takımının UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçını statta izleyecek.

U19 Milli Takımı'yla Hırvatistan'da özel turnuvada forma giyerek İstanbul'a dönen Adem, Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturup sözleşme imzalayacak.

AVRUPA LİGİ MAÇINI İZLEYECEK

Genç sağ kanat oyuncusu, imzanın ardından sarı-lacivertlilerin yarın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek.

KARŞIYAKA'DA OYNAMAYI SÜRDÜRÜRECEK

Adem, cuma günü ise İzmir'e dönerek sezon sonuna kadar altyapısından çıktığı Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

FENERBAHÇE PARAYI YATIRACAK

Fenerbahçe, kanat oyuncusu Adem'in transferi için Karşıyaka'ya ödeyeceği 500 bin euro bonservis bedelinin ilk taksiti olan 250 bin euroyu da yeşil-kırmızılıların hesaplarına yatıracak.